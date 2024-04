Carpineti, da giovedì 11 aprile avvio dei lavori di ristrutturazione della sede Ambulatoriale di Via Di Vittorio

Carpineti, a partire da giovedì 11 aprile 2024 per consentire la ristrutturazione della sede ambulatoriale di Via Giuseppe Di Vittorio, l’ambulatorio pediatrico si sposterà a Casina in Via Matteotti n. 2 (stabile adiacente alla sede della Croce Rossa). Le altre attività sanitarie (Medici di Medicina Generale, Ambulatorio Infermieristico e Ambulatorio Salute Mentale) resteranno collocati nella stessa sede di Carpineti con una rimodulazione degli spazi a disposizione.

Tale variazione, di natura temporanea, consentirà di procedere con i lavori previsti nell’ambito del programma di investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione della Casa di Comunità. I lavori di ristrutturazione termineranno indicativamente nel mese di Settembre 2024.