Alla biblioteca Berselli di Campogalliano il corso di “Scrittura creativa”

A partire da mercoledì 10 aprile torna, come ogni anno, a Campogalliano il corso di “Scrittura creativa” promosso dall’Università per la Libera età Natalia Ginzburg e condotto dallo scrittore e consulente editoriale Davide Bregola.

Si tratta di un appuntamento che, a ogni edizione, riscuote un significativo successo che attira aspiranti scrittori o semplici appassionati curiosi di provare un’esperienza culturale ma anche umana. Si tratta infatti di una proposta di scrittura creativa per coloro che amano cimentarsi e che necessitano di una guida, di consigli per creare personaggi originali e convincenti, strutturare racconti avvincenti e raccontare con fantasia.

Al momento dell’iscrizione verranno date le indicazioni per poter comporre, facoltativamente, un breve testo su cui lavorare durante la prima lezione.

Il ciclo si compone di 5 lezioni da 2 ore ciascuna, in programma il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 presso i locali della biblioteca comunale Edmondo Berselli in via Rubiera 1.

Le altre serate, dopo mercoledì 10, sono il 24/4, l’8/5, il 22/5 e il 29/5.

Il corso prevede un contributo e il tesseramento all’associazione di 15 € ed per informarsi o iscriversi è possibile telefonare al numero 059.526176 oppure scrivere una mail a nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it