La Scuola Elsa Morante presenta tre coinvolgenti spettacoli ad ingresso gratuito

Il nuovo palcoscenico del Teatro Carani di Sassuolo, in sinergia con il vicino Teatro de André di Casalgrande, è pronto a rivivere la magia del talento locale. La Scuola Superiore Elsa Morante presenta con orgoglio una serie di tre spettacoli teatrali. Con ingresso gratuito per tutti, queste performances promettono di incantare il pubblico con la creatività, profondità e l’ottica inclusiva che caratterizzano l’Istituto.

Uno Sguardo nel Regno di Dante: “Nella Selva con Dante”

La serie si apre Lunedì 8 aprile alle 20:30 al “De Andrè”, che ospiterà “Nella Selva con Dante”. In collaborazione con l’Associazione Quinta Parete, gli studenti dell’I.I.S. Elsa Morante condurranno il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei passaggi iconici della Divina Commedia. Questa rappresentazione reimmagina estratti selezionati attraverso una prospettiva moderna, impiegando forme di espressione diverse per offrire una nuova visione dell’arte.

Il Potere dell’Inclusione: “Cavalieri e Super Eroi”

L’emozione continua a Casalgrande lunedì 15 aprile alle 19:00, con un altro gruppo di studenti che presenta “Cavalieri e Super Eroi”. Lo spettacolo non solo mette in mostra la bravura artistica, ma testimonia anche l’importanza educativa, pedagogica e inclusiva del teatro. Collaborando fra di loro, gli studenti hanno affinato le loro abilità di comunicazione, coltivato il rispetto reciproco e sperimentato il potere del lavoro di squadra. Il teatro diventa così un luogo per esprimere e gestire le emozioni in modo efficace.

Una Sinfonia della Vita: “Life Playlist, la nostra storia”

Al “Carani” martedì 16 aprile alle 20:30,”Life Playlist, la nostra storia” prenderà il centro della scena, celebrando il culmine di quattro laboratori formativi co-curriculari: Danza, Canto, Chitarra e scuola DJ. L’esibizione prevista può dunque considerarsi la fase conclusiva di un percorso di crescita. Sotto la guida di esperti dell’Associazione di Promozione Sociale Sonus Cultura, gli studenti hanno usato il linguaggio universale della musica per favorire l’integrazione, migliorare le abilità e liberare la creatività.

La performance, strutturata come una playlist dinamica intervallata da elementi narrativi, svela il coinvolgente racconto di due protagonisti adolescenti. Accompagnata da musica dal vivo e affascinanti elementi visivi, la narrazione attraversa temi come amore, crescita personale, amicizia e trionfi.

Con quattro gruppi che si alternano sul palco, comprendenti cantanti, ballerini, chitarristi e DJ, la produzione promette una divertente fusione di generi musicali, che vanno dal folk al rock alla musica dance. Il palco prende vita con esibizioni dal vivo ed elementi multimediali, catturando gli spettatori con la sua narrazione coinvolgente.

Tutte le esibizioni fanno parte del progetto “LA SCUOLA. LABORATORIO DI VITA” realizzato dall’I.I.S. Elsa Morante e finanziato dai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Non rimane che segnare le date sul calendario e partecipare a queste esperienze che mettono in scena il potere trasformativo della formazione, della creatività e della comunità e lasciare che si alzi il sipario su un viaggio di scoperta, ispirazione e immaginazione!

Per riservare i posti è possibile scrivere all’indirizzo mail: segreteria@quintaparete.org. È consentito anche l’ingresso senza prenotazione la sera dello spettacolo.