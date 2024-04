Soliera: danneggiati dispositivi di sicurezza antincendio della Palestra Loschi

Nella giornata di ieri venerdì 5 aprile la Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine è risalita a due minori responsabili del danneggiamento del dispositivo antincendio della palestra Loschi, adiacente alle scuole medie Sassi di Soliera. L’individuazione si è svolta attraverso il presidio del territorio e indagini, mediante l’utilizzo della videosorveglianza cittadina.

I ragazzi accusati dell’atto vandalico sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna; li attende un procedimento penale per danneggiamento aggravato in concorso di edificio pubblico.

Il sindaco di Soliera Roberto Solomita: “atti di questo grado di inciviltà, che arrecano danni tangibili ai beni pubblici, non sono tollerabili. Per questo continuiamo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per prevenire e reprimere questi comportamenti. Il presidio del territorio prosegue costante grazie al personale della Polizia Locale, sia in uniforme che con abiti civili.”