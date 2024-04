Richard Stallman, il fondatore di Gnu/Linux, terrà una conferenza a Reggio Emilia domenica 7 aprile

I Dipartimenti di Scienza della Vita e di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, assieme a Casa Bettola, promuovono un incontro con Richard Stallman, il fondatore di GNU/Linux, che illustrerà gli obiettivi e la filosofia del movimento del software libero e inquadrerà lo stato e la storia del sistema operativo GNU.

“La presenza di Stallman a Reggio Emilia è un’occasione imperdibile – afferma il dott. Francesco Reyes del Dipartimento di Scienze della Vita – per apprezzare il senso che il software libero può avere in una società in cui i computer, da strumenti a supporto dell’essere umano, vanno acquisendo un crescente ruolo di controllo delle attività umane stesse, in attività che spaziano dalle relazioni sociali, all’ingegneria, all’agricoltura”.

L’appuntamento, dal titolo “Le basi della libertà nella società digitale“, avrà luogo domenica 7 aprile dalle ore 16:00 alle 18:00 a Palazzo Dossetti in Aula Magna Manodori (via Allegri, 9) a Reggio Emilia. La conferenza è aperta a tutti e prevede la traduzione simultanea in italiano.

“Numerosi rischi – afferma Richard Stallman – sono presenti nella società digitale: sorveglianza di massa, censura, restrizioni all’uso e alla condivisione di opere pubblicate, opacità nel funzionamento degli algoritmi adoperati, mancanza di controllo sul funzionamento di strumenti democratici fondamentali come i software per il voto elettronico. Altri rischi provengono dall’uso dei servizi web, erogati fintanto che le aziende fornitrici di servizi ci accettano come utenti. Queste criticità hanno origine in misura maggiore o minore dall’uso di software non libero. Ecco perché la scelta tra software libero e proprietario è di fondamentale importanza nella formazione di una società digitale più giusta”.

Richard Stallman è un programmatore statunitense, visionario fondatore del Movimento del Software Libero. Nel 1983 diede avvio al Progetto GNU con l’intento di sviluppare un sistema operativo completamente libero, che potesse essere usato da chiunque senza restrizioni, secondo uno spirito di condivisione e di rispetto altrui. Quel sistema operativo è oggi GNU/Linux, utilizzato da decine di milioni di persone in tutto il mondo, nonché da agenzie governative come la NASA e siti di pubblica utilità come Wikipedia.