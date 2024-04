Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Pavullo sono intervenuti con due automezzi in piazza Spuntiglia a Montese per un incendio di un appartamento. I pompieri hanno domato le fiamme partite dalla cucina ed evitando la propagazione al resto dell’abitazione. Due occupanti sono stati condotti all’ospedale di Vignola dai soccorsi sanitari per accertamenti a seguito dell’inalazione di fumo.

Il secondo piano della casa è risultato non fruibile.