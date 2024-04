Inaugurazioni e tanti eventi nel fine settimana a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese si apre un fine settimana ricco di iniziative ed attività per tutti i gusti.

Sabato 6 aprile sono in programma due importanti inaugurazioni alla presenza delle autorità: la prima, alle ore 11, vede protagonisti i 14 murales realizzati le pareti esterne della scuola media Francesca Bursi, in via Ghiarella a Spezzano, realizzati dall’artista Simone Ferrarini, in collaborazione con gli studenti della scuola, nell’ambito del progetto “Non muri ma ponti”; la seconda, dalle ore 15.30, riguarda il nuovo sentiero della Riserva naturale delle Salse di Nirano, arricchito dal tunnel dei suoni, percorso che completa il sentiero inclusivo Siti Aperti.

Sabato sera, dalle ore 21.00, al teatro Astoria è in programma lo spettacolo teatrale Pazi Snajper (attenzione cecchino), di e con Roberta Biagiarelli, affiancata da Sandro Fabiani. L’ingresso è libero e gratuito. Lo spettacolo, ambientato durante l’assedio di Sarajevo, racconta la violenza disumana della guerra, anche di oggi che sia Bosnia, Ucraina o Gaza e ci richiama alla responsabilità di costruire fermamente la pace.

Domenica 7 aprile alla Riserva naturale delle Salse di Nirano sono in programma due escursioni gratuite per conoscere meglio il territorio: la prima, con partenza alle ore 9 dal parcheggio del castello di Spezzano, si svolge in collaborazione con il CAI Sassuolo per andare alla scoperta delle tradizioni contadine e delle cultivar tipiche che ancora oggi caratterizzano il nostro tessuto agricolo produttivo d’eccellenza; la seconda, dalle ore 16.30, è una visita guidata all’area protetta di Nirano, con una guida ambientale. Per partecipare alle due iniziative è necessaria la prenotazione tramite form online, reperibile sul sito Fiorano Turismo o sulla pagina fb della Riserva.

Sempre domenica, alle ore 17, presso Centro Culturale Via Vittorio Veneto, si terrà un incontro per conoscere meglio le opere letterarie di Angelo e Renato Borghi, accompgnati dalle letture di Franca Lovino e la musica di Alessio Borghi al pianoforte.

Alle ore 18, presso la Villa Cuoghi a Fiorano, l’Anpi, il Comitato per l’educazione alla pace di Fiorano e il Circolo Nuraghe, organizzano un confronto sul tema dell’ambiente, con presentazione del libro “Ambiente ordinaria bellezza” di Vanni Bulgarelli. Saranno presenti anche Graziano Busani, Ferruccio Giovanelli e Claudia Vivi.

E per finire, in serata, alle 21, al cinema teatro Astoria, è prevista la proiezione del film “Povere creature”, vincitore di premi Oscar.