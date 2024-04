Il torneo di calcetto delle lavoratrici e dei lavoratori di Automobili Lamborghini in solidarietà con la Casa delle Donne

Sono 120 i femminicidi avvenuti in Italia nel 2023. Una statistica preoccupante che

tratteggia una situazione grave nel nostro paese. Ma questi sono solo la rappresentazione

più lampante della cultura patriarcale che colpisce ogni giorno le donne: molestie e

discriminazioni sono sempre presenti nella vita di qualsiasi soggettività di genere

femminile.

Per questo con le lavoratrici e i lavoratori di Automobili Lamborghini si è pensato di

esprimere solidarietà a chi combatte queste situazioni ogni giorno, garantendo un futuro a

tutte quelle donne che si ritrovano ogni giorno a scontrarsi con la violenza.

I partecipanti al torneo di calcetto aziendale faranno una donazione alla “Casa delle Donne

per non subire violenza – Bologna”, la quale esporrà il suo striscione per tutta la durata del

torneo. Molte squadre, inoltre, porteranno sulle proprie maglie simboli e frasi contro la

violenza di genere.

In occasione del calcio d’inizio, in data 8 aprile 2024 alle ore 20.30, anche Automobili

Lamborghini farà una donazione alla Casa delle Donne per sostenere le sue attività.

Seppure un’iniziativa simbolica, questa presa di posizione è stata fortemente voluta dalle

organizzatrici e dagli organizzatori del torneo assieme alla RSU e Automobili Lamborghini,

in continuità con il percorso che l’azienda e la rappresentanza sindacale stanno portando

avanti per porre sempre più attenzione sulle questioni di genere e combattere qualsiasi

tipo di discriminazione.