Sorpreso dalla Polstrada sulla A22 con un nunchaku in auto

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il lunedì dell’Angelo, nel corso di un controllo sull’A22 del Brennero alla progressiva chilometrica 313, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha rinvenuto all’interno del bagagliaio un nunchaku, classificato come arma tradizionale di tipo contundente, oggetto noto nell’ambito delle arti marziali costituito da due bastoni uniti da una catena metallica, per il trasporto del quale il conducente non ha fornito alcuna valida spiegazione.

Nel giorno di Pasqua, sempre la Polizia Stradale ha fermato per un controllo una autovettura al km 157 sull’autostrada A/1, nel territorio del comune di Modena. Dall’abitacolo promanava un forte odore riconducibile a quello dell’hashish. Il conducente spontaneamente ha ammesso di essere in possesso di sostanza stupefacente e ha consegnato agli agenti un involucro in plastica contenente 4,41 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura e sanzionato amministrativamente.