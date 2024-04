Scuole dell’infanzia bolognesi, pubblicata la prima graduatoria per l’anno scolastico 2024/2025

Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia per il prossimo anno scolastico 2024/2025 arrivate nei termini di apertura del bando sono 2.558. Il dato è in linea con quello dello scorso anno, quando le domande di iscrizione erano state 2.582. A fronte di 277 posti ancora disponibili nelle scuole comunali e statali (129 sono i posti liberi in scuole dell’infanzia comunali e 148 i posti liberi in scuole dell’infanzia statali), le bambine e i bambini rimasti in lista d’attesa sono 159.

Dalla chiusura del bando a oggi (dall’11 febbraio al 3 aprile) sono pervenute altre 95 domande fuori termine, che entreranno nella graduatoria del mese di giugno.

Di seguito il dettaglio della situazione nei singoli Quartieri:

Borgo Panigale-Reno: 49 posti ancora disponibili e 11 domande in lista;

Navile: 79 posti e 36 domande in lista;

Porto-Saragozza: 49 posti e 22 domande in lista;

San Donato-San Vitale: 51 posti e 17 domande in lista;

Santo Stefano: 17 posti e 47 domande in lista;

Savena: 32 posti e 26 domande in lista.

Per il Quartiere Santo Stefano è stata richiesta l’attivazione di una nuova sezione nella scuola dell’infanzia statale Tambroni, operazione che consentirà di azzerare la lista d’attesa con i prossimi aggiornamenti di graduatoria.

Per gli altri Quartieri ci sarà una fase di assestamento durante la quale chi è in lista d’attesa, verrà riorientato verso le scuole che hanno posti disponibili. Confrontandosi con gli uffici scuola di Quartiere, queste famiglie potranno, nei prossimi giorni, integrare la propria domanda. Tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e lista d’attesa nei singoli territori, tutti i bambini e le bambine troveranno risposta nelle graduatorie successive.

Compatibilmente con il mantenimento dell’obiettivo di azzeramento delle lista d’attesa, continua l’azione di rimodulazione dell’offerta per promuovere in alcuni casi lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e nuovi Poli 1-6 e la progressiva riduzione della capienza delle sezioni delle scuole comunali per migliorare il rapporto numerico insegnanti/bambini e bambine.

Le scuole interessate alla rimodulazione dei posti sono state scelte dopo una verifica puntuale della domanda e dell’assenza di lista d’attesa nel territorio di riferimento.

La riduzione della capienza a 23 posti, riguarda invece circa 50 sezioni comunali sulle 196 complessivamente previste e già portate ad una ricettività di 25 posti. Infine, si registra positivamente il superamento dello squilibrio, esistente da diversi anni, nella distribuzione della domanda tra scuole statali e scuole comunali, dove l’anno scorso avevamo, con la prima graduatoria, 287 posti liberi. Questo anche grazie alla conferma del progetto di ampliamento dell’orario delle scuole dell’infanzia statali, finanziato dal Comune di Bologna, che consente di equiparare il tempo scuola giornaliero della scuola statale a quello garantito nelle scuole dell’infanzia comunali.

L’esito della graduatoria è stato pubblicato sul portale Scuole online e a tutte le famiglie interessate è stata inviata una comunicazione via email.

L’elaborazione della seconda graduatoria è prevista per il 30 aprile 2024

“I dati di iscrizione dimostrano come l’offerta cittadina sia adeguata – sottolinea l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Il calo demografico ci consentirà già da questo anno di ridurre il numero di bambini per sezione in diverse situazioni. Aggiungendo l’offerta delle scuole dell’infanzia convenzionate, il sistema integrato della Città si conferma come certezza per le famiglie. Nostro compito proseguire con innovazione educativa, maggiore relazione con genitori e comunità professionale e integrazione con il lavoro di comunità nei quartieri. Tema, quest’ultimo, che verrà approfondito nelle prossime Settimane Pedagogiche.