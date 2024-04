Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024 della SPISA

Venerdì 5 aprile, dalle 10,30 alle 12,30, si svolgerà l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024 della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna.

La SPISA, istituita nel 1955, rappresenta un centro di primario riferimento a livello nazionale ed internazionale nello studio, nella ricerca e nella formazione post-laurea per i settori del diritto amministrativo e delle scienze amministrative. In questo contesto, con il Corso biennale di Specializzazione, la SPISA fornisce le competenze di metodo e di contenuto per la formazione delle migliori professionalità di oggi e di domani.

L’Inaugurazione dell’Anno Accademico sarà introdotta dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, prof. Giovanni Molari, e del Direttore della SPISA, prof. Marco Dugato.

In occasione dell’inaugurazione, avrà luogo un importante evento seminariale su “Il diritto del paesaggio e del governo del territorio“, la cui introduzione è affidata al Direttore del Laboratorio della Ricerca SPISA, prof. Giuseppe Caia.

La Comunità accademica, gli Allievi della SPISA, le Autorità partecipanti e la società civile assisteranno dunque alle qualificate relazioni del Presidente del TAR Emilia-Romagna, dott. Paolo Carpentieri, e del prof. Nicola Aicardi, Ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Bologna.

La primarietà dei relatori attesta e consolida la qualità della offerta didattica e convegnistica della SPISA, fondata sullo stabile coinvolgimento di docenti particolarmente esperti, provenienti dalle Università, dalle Magistrature e dalle Istituzioni pubbliche e private. In particolare, la partecipazione del Presidente del TAR Emilia-Romagna, dott. Paolo Carpentieri, riafferma, nel solco della continuità, il rapporto di stretta collaborazione scientifica che la SPISA vanta con gli organi della Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali).

L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, si svolgerà in presenza presso la sede della SPISA (Via Belmeloro, 10 – Bologna) e potrà essere seguito altresì da remoto. Per partecipare, tanto presenza quanto da remoto, è necessario iscriversi con le modalità e le tempistiche indicate online.