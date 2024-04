Cura del verde urbano, il resoconto del Sindaco Menani

Promozione e cura del verde urbano sono i temi su cui il sindaco uscente Gian Francesco Menani – ricandidato per un secondo mandato – si è particolarmente concentrato in questi anni di legislatura.

“È con grande soddisfazione che vogliamo condividere i risultati del nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente e, più in generale, della vivibilità di Sassuolo. Grazie alla collaborazione di tutti i cittadini e al lavoro instancabile di tutta la mia squadra, possiamo guardare con orgoglio ai progressi compiuti nel corso degli ultimi anni – afferma Menani -. Nel periodo dal 2019 al 2024, abbiamo compiuto importanti interventi che hanno contribuito a migliorare e arricchire il patrimonio arboreo della nostra città, per un investimento totale di circa 3 milioni in cinque anni”.

Un riepilogo dei dati specifici relativi alle operazioni svolte:

Operazioni di Potatura:

Alberature potate: 3.314

Operazioni di Piantumazione:

Alberature piantumate (compresi i nuovi nati): 2.170

Alberature piantumate con le piantine forestali aggiuntive: 2.488

Inoltre, le piantumazioni svolte all’interno delle lottizzazioni acquisite al patrimonio comunale tra il 2019 e il 2024 sono state le seguenti:

Comparto “ex Goya”: 213 nuove alberature

Parco viale San Lorenzo: 20 nuove alberature

Comparto Cà Marta: 54 nuove alberature

Comparto Conad via Palestro: 8 nuove alberature

Autoporto: 7 nuove alberature (piante in fase di acquisizione)

“Questi dati riflettono il nostro impegno costante nel preservare e arricchire il tessuto verde della nostra città, garantendo uno spazio vitale per la salute e il benessere di tutti i cittadini – continua Menani –. Il verde urbano non è solo un elemento estetico, ma un prezioso alleato nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, nella mitigazione del cambiamento climatico e nel miglioramento della qualità della vita. Continueremo a lavorare con determinazione per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio arboreo, coinvolgendo attivamente la comunità nella pianificazione e nell’implementazione di nuovi progetti” conclude.