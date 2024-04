Concerto di Musica da Camera sabato al Ruggeri di Guastalla

Sabato 6 aprile un nuovo appuntamento da non perdere nell’ambito della stagione musicale organizzata a Teatro dal Convivio Musicale Guastallese.

Alle ore 20.45 si terrà un Concerto di Musica da Camera con opere di Mozart (quartetto per flauto ed archi in re maggiore K 285), Brahms (trio op. 114 in la minore) e Beethoven (trio arciduca op. 97 in si bemolle maggiore).

Saliranno sul palcoscenico del Ruggeri: Leonardo Bossi (fauto traverso), Giorgio Donelli (viola), Mikiko Yoshiyama (violino), Alevtina Matveeva (violoncello) e Giampiero Gallo (pianoforte).

Per info e acquisto biglietti: tel. 335 619847 – email: conviviomusicaleguastallese@gmail.com

DUE NUOVI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA CON “IL FILO DELLE STORIE” PER BAMBINI E BAMBINE DAI 2 AI 6 ANNI

Proseguono le iniziative di promozione alla lettura indirizzate a bambini e bambine, organizzate dalla Biblioteca Comunale di Guastalla. I prossimi appuntamenti della rassegna “Il filo delle storie” si terranno:

venerdì 5 aprile, ore 16:45

MILLE FORMICHINE con Vera Bonzanini di cooperativa Charta

Lettura animata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

sabato 13 aprile, ore 10:30

LETTURE IN BIBLIOTECA a cura dei BiblioLettori

Letture per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini Piazza G. Garibaldi, 1 – tel. 0522 839755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it