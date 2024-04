Castelnuovo, iniziati i lavori nell’area dell’ex Cinema Verdi

Sono cominciati i lavori di riqualificazione dell’area pedonale dell’ex Cinema Verdi, a pochi passi dal centro storico di Castelnuovo Rangone.

L’area urbana che collega il centro al polo scolastico si appresta a cambiare volto, senza tradire l’identità originaria, con la pavimentazione che andrà a richiamare la pellicola cinematografica. Un luogo pubblico in grado di conciliare estetica e funzionalità, un nuovo spazio a disposizione della comunità, pensato per essere punto di ritrovo e aggregazione, per valorizzare i negozi di vicinato, per diventare un “salotto” all’aperto in cui ospitare eventi e iniziative.

“L’avvio dei lavori – precisa il Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi – chiude un percorso importante che donerà ai cittadini un nuovo spazio di socialità e condivisione. Dopo Villa Ferrari, con la riqualificazione dell’area dell’ex Cinema Verdi e della vicina Piazza Gramsci, il centro storico di Castelnuovo cambia davvero volto, cercando una sintesi tra passato e futuro, ma mettendo al centro la comunità”.

Da un punto di vista progettuale, lo spazio pubblico si compone di due parti principali: la prima corrispondente all’area ex Cinema Verdi e concepita come una grande piastra sopraelevata rispetto al piano del vicolo Falcone e Borsellino e accessibile ad esso tramite una rampa e una gradinata, la seconda corrispondente a piazzale Antonio Gramsci, su cui verrà creata una struttura a gradoni, con un’ampia aiuola. Il verde è infatti un altro aspetto caratterizzante del progetto di rigenerazione urbana, anche in virtù delle sollecitazioni arrivate dai cittadini che hanno preso parte al percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone.

Salvo imprevisti, la nuova area sarà fruibile dai castelnovesi già in occasione della Fiera di Maggio – in programma da lunedì 20 a lunedì 27 maggio –; per quanto riguarda i costi, sarà di 300mila euro l’investimento complessivo e la somma sarà per intero a carico dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone.