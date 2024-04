Appennino Reggiano: ciclo di incontri dedicati ai neogenitori dal 5 aprile al Centro per le Famiglie

Dal 5 aprile, venerdì, prende il via un nuovo ciclo di incontri mattutini rivolti ai neogenitori, organizzati dal Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino. La sede degli incontri sarà sempre il Centro per le Famiglie in via XXV Aprile 1 a Castelnovo Monti: a guidare le mattinate sarà l’ostetrica Alessia Bonilauri.

Il primo incontro dunque sarà il 5 aprile dalle 10 alle 12 (orario fisso di tutti gli appuntamenti) e si parlerà di “Leggere, fare e giocare…con un neonato”, il 12 aprile il tema sarà invece “Ripensare al parto, quello che ora sappiamo in più di noi”, il 19 aprile si parlerà de “il sonno nei bambini e i sogni dei genitori”, infine il 26 aprile un incontro dedicato principalmente alle domande e gli argomenti proposti dai genitori: “A voi la parola”.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ed è possibile partecipare a tutto il ciclo o solo agli appuntamenti che interessano. È consigliata la prenotazione: centrofamiglie@unioneappennino.re.it, tel. 340 4649682.