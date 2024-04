A Campogalliano “It’s time to travel”: l’inglese per viaggiare

Anche in primavera l’Università per la libera età Natalia Ginzburg continua a proporre interessanti corsi presso la biblioteca comunale di Campogalliano Edmondo Berselli.

Lunedi 8 aprile prenderà il via un ciclo di 7 lezioni, a cadenza settimanale, intitolato “It’s time to travel”, un vero e proprio corso d’inglese per chi intende viaggiare, non a caso sottotitolato “Travel in English!”.

Le lezioni si svolgeranno presso i locali della biblioteca in via Rubiera 1, tutti i lunedì dalle ore 18 alle 19,30 e sono riservate a chi ha comunque già una conoscenza minima dell’inglese.

Il corso, tenuto dall’insegnante Alessandra Adani, sarà orientato maggiormente sui dialoghi e sulla terminologia necessaria per intraprendere un viaggio all’estero, provando direttamente alcune situazioni reali come in aereoporto, in albergo, al ristorante, dal medico, nei negozi e altre.

Il corso prevede un contributo e il tesseramento all’associazione di 15 € ed è riservato ad un massimo di 10 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 059.526176 oppure nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com e biblioteca@comune.campogalliano.mo.it