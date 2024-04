Uniti per la vita, oggi in Questura i Sindacati della Polizia di Stato di Modena per donare sangue

Oggi 3 aprile una data storica: in un gesto di solidarietà e impegno per la

comunità, tutti i sindacati della Polizia di Stato di Modena si sono uniti per partecipare

alla giornata di Donazione di Sangue, organizzata dai DonatoriNati Emilia Romagna

con la collaborazione dell’Avis di Modena.

L’evento, intitolato “Uniti per la Vita”, ha visto la partecipazione attiva di agenti e

rappresentanti sindacali, che hanno risposto con entusiasmo e determinazione alla

chiamata per salvare vite attraverso la donazione di sangue.

La giornata si è svolta presso la Questura di Modena, dove una grande affluenza di

donatori ha dimostrato il forte spirito di solidarietà e l’impegno della Polizia di Stato

nei confronti della comunità locale.

Il consigliere di DonatoriNati Emilia Romagna Rino Acierno, ha espresso gratitudine

per la partecipazione e l’impegno dimostrato dalla Polizia di Stato di Modena: “il

nostro impegno per la sicurezza e il benessere della comunità va oltre le nostre

responsabilità quotidiane. Siamo orgogliosi di poter contribuire in modo tangibile alla

salute e al benessere dei nostri concittadini attraverso la donazione di sangue. Questa

giornata è un esempio straordinario di collaborazione e solidarietà. Ringraziamo il

Questore di Modena D.ssa Donatella DOSI e tutti coloro che hanno contribuito a

rendere questo evento un grande successo”.

L’Avis di Modena ha fornito supporto logistico e organizzativo per garantire che la

giornata di donazione si svolgesse in modo efficace e sicuro, attraverso la presenza in

Questura dell’autoemoteca e di volontari Avis, rispettando tutte le normative vigenti.

L’evento, “Uniti per la Vita”, è stato un’occasione significativa per ribadire

l’importanza della donazione di sangue e per rafforzare i legami tra la Polizia di Stato,

i sindacati, DonatoriNati Emilia Romagna e l’Avis di Modena nella promozione della

solidarietà e del benessere della comunità.