Nuvolosità irregolare, con addensamenti più consistenti sul settore appenninico e province occidentali dove non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni. Dalla serata presenza di nubi di scarsa consistenza.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione tra 7 e 12 gradi, massime in aumento comprese tra 16 e 20 gradi. Venti sud-occidentali, deboli in pianura, moderati sui rilievi e fascia collinare; deboli da sud lungo la costa. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)