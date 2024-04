Incendio a San Vito di Spilamberto: coinvolti tre camion

Verso le ore 17.45 nei pressi della Chiesa in località San Vito di Spilamberto, è scaturito un incendio che ha coinvolto tre camion parcheggiati. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Vignola e Modena con il supporto dell’autobotte per contrastare le fiamme e spegnere l’incendio anche con l’ausilio di agenti schiumogeni. Non si registrano feriti.