“In a Lifetime” al Piccolo Teatro di S.Ilario

Sabato 6 aprile (ore 21.15, ingresso libero) al Piccolo Teatro di piazza IV Novembre a S.Ilario arriva “In a Lifetime. Irlanda, storie di mare, di terra e altre storie”.

“In a Lifetime” è un progetto che unisce poesia, musica, fotografia e narrazione, attraverso le canzoni di grandi autori Irlandesi: Van Morrison, Pogues, Waterboys, U2, Clannad, The Dubliners, MCR, suonati e interpretati da una formazione assolutamente originale, con arrangiamenti che arrivano a toccare svariati generi musicali, lasciando allo spettatore la possibilità di viaggiare con la musica ed il cuore.

Accanto alla musica i racconti e le storie di vita comune, fra immaginario e letteratura, di grandi personaggi e illustri poeti: Bobby Sands, George Best, Brendan Behan, Seamus Heaney, Roddy Doyle, fino ai testi originali dello scrittore Stefano Reggiani. Un percorso musicale, narrativo e fotografico che tocca le corde di una Irlanda magica e ancora intatta.

“In a Lifetime” sono: Sandro Pezzi (voce, chitarre e fotografie), Cecilia Bolognesi (violino), Elde Lini (violoncello), Enrico Fava (pianoforte), Luca Incerti Vezzani (percussioni), Vanessa Paolini (voce, flauti e clarinetto), Stefano Reggiani (testi, poesie e narrazioni), Sara Gozzi (poesie e narrazioni).

Presentato in numerosi teatri e spazi all’aperto, lo spettacolo ha riscosso consensi e grande successo di pubblico. Nel 2023 viene inciso l’album dal vivo “IN A LIFETIME, Storie di mare, di terra e altre storie in CONCERTO” disponibile ora, anche in tutti gli store digitali.

La serata di S.Ilario è promossa dall’Assessorato al Commercio del Comune di Sant’Ilario d’Enza con il sostegno di Tecnocasa Impresa di Reggio Emilia.

Info e prenotazioni: 0522 902811 (mattino e giovedì pomeriggio) – civico@comune.santilariodenza.re.it