Sarà la Roma Primavera a sfidare il Sassuolo nella finale playoff del campionato primavera 1.

I giallorossi hanno avuto la meglio sulla Lazio in un combattuto Derby in semifinale terminato per 3 a 2 a favore dei giallorossi.

Appuntamento con la storia per i ragazzi di Bigica venerdì sera in Toscana per provare rendere decisamente meno amaro questo 2024 per i colori neroverdi.

La finale sarà trasmessa da Sportitalia canale 60 del digitale terrestre.