A Fiorano confronto sul tema dell’ambiente con un occhio al passato

L’Anpi, il Comitato per l’educazione alla pace di Fiorano e il Circolo Nuraghe, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizzano un confronto sul tema dell’ambiente con un occhio al passato, uno al presente e alle prospettive, con particolare attenzione per il distretto ceramico.

E’ in programma domenica 7 aprile 2024, alle ore 18, a Villa Cuoghi di Fiorano, in Via Gramsci 32, sede del Circolo Nuraghe, presenti Vanni Bulgarelli, autore del libro ‘Ambiente ordinaria bellezza’, Graziano Busani che parla di ‘Ceramica, l’ambiente, le Salse di Nirano’, Ferruccio Giovanelli che affronta le ‘Energie rinnovabili, il Fotovoltaico’ e Claudia Vivi, ingegnere ambientale, che interviene su ‘Inquinamento oggi. Le prospettive’. Coordina i lavori Egidio Pagani.