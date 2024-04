Su manifesti e social “Carpi Attrattiva”, un resoconto dei risultati a fine mandato

Crescita demografica, piste ciclabili, verde urbano, scuola e università, sociale, cultura, attività economiche, riqualificazione urbana: sono fra i temi trattati in “Carpi Attrattiva”, campagna comunicativa predisposta dall’Amministrazione comunale per riassumere in cifre «alcuni dei principali risultati ottenuti durante il mandato 2019-2024».

Un resoconto di fine legislatura, che oltre all’affissione murale sarà disponibile sul sito istituzionale e sui “social media” del Comune, strumenti di facile consultazione, dove in modo schematico ma immediato si possono trovare i “numeri” del lavoro svolto nel periodo che si chiude, con qualche dato riferito anche al decennio che ha visto Sindaco Alberto Bellelli.

Sottolinea Stefania Gasparini, Vice-sindaca con delega a Economia e Comunicazione: « Abbiamo predisposto questa campagna di comunicazione istituzionale di fine mandato per dare conto alla cittadinanza di come in questi 10 anni il lavoro fatto abbia reso la nostra città sempre più attrattiva in termini sociali, economici e culturali. Una città che cresce e si sviluppa e diventa sempre più forte».