Giovedì 4 aprile un webinar Lapam Confartigianato per illustrare i dettagli del bando per la rivitalizzazione dei centri storici

La Regione Emilia-Romagna ha emesso un’ordinanza per presentare il bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per illustrare tutti i dettagli del bando, le cui risorse ammontano complessivamente a 5.800.000 euro, Lapam Confartigianato organizza un webinar: l’appuntamento online è in calendario per giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 17. Relatore del webinar sarà Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione dalle ore 10.00 del 5 aprile alle ore 13.00 del 9 maggio 2024.

L’appuntamento con il webinar è gratuito, previa registrazione tramite il sito www.lapam.eu.