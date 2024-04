Sette persone, tra cui due bambini, coinvolte in un scontro tra auto a Bastiglia

Poco dopo le 12:00, sulla Canaletto all’altezza di Bastiglia, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte due auto. I vigili del fuoco sono intervenuti da Modena e da Carpi con due squadre e autogru per soccorrere le persone coinvolte, sette in tutto di cui due bambini, e per liberare una di queste rimasta incastrate tra le lamiere.

Due persone sono state trasportate in ospedale dall’ambulanze giunte sul posto. Strada chiusa il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.