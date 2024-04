Intensificati i controlli dei Carabinieri durante le festività Pasquali

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto, durante il giorno di Pasqua, una serie di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi più frequentati dai giovani e alla prevenzione dei sinistri stradali, in considerazione della maggiore mobilità di auto durante il fine settimana festivo.

Nel corso dei servizi preventivi, eseguiti sia nel capoluogo che in provincia, sono state complessivamente identificate 1062 persone e controllati 577 veicoli.

I militari della Tenenza di Vignola hanno segnalato all’Autorità Amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 26enne e un 31enne, identificati mentre camminavano a piedi per strada. I due sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana.

A Serramazzoni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Modena un 34enne, che guidava un’autovettura nonostante la sua patente di guida fosse revocata. Il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro.