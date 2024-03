Pacchi sospetti all’ufficio postale: falso allarme a Novellara

Questa mattina alle 10:30, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano intervenendo con una loro squadra, si sono recati presso l’Ufficio Postale di via Nazzario Sauro a Novellara, dove il personale aveva segnalato la presenza di due plichi sospetti in quanto da uno era fuoriuscita della polvere bianca e l’altro era macchiato di un liquido scuro.

Giunti sul posto i carabinieri facevano uscire i presenti, una decina di persone tra dipendenti e clienti, consentendo ai vigili del fuoco di effettuare gli accertamenti nel corso dei quali si avevano riscontri negativi. Successivamente, individuata la destinataria dei plichi, si accertava che la stessa nel passato aveva vissuto in America, luogo di provenienza dei plichi, e che talvolta i suoi amici statunitensi durante le festività le inviano dei pacchi regalo. All’interno dei plichi in effetti risultavano esservi libri e alimenti.