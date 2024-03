Bologna città 30, sperimentazione di una nuova strada scolastica pedonale Via Benini

Dopo la presentazione alla cittadinanza, durante la Commissione di quartiere del 12 marzo, parte “Cambiamo strada! – progetto per una mobilità sostenibile e una strada delle bambine e dei bambini in via Benini, al quartiere San Donato-San Vitale”.

Il progetto prevede di avviare un percorso sperimentale e partecipato di chiusura al traffico di via Benini nelle fasce orarie di accompagnamento e ritiro da scuola delle bambine e dei bambini, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 16.30 alle 17.30 per 2 giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dal 3 al 26 aprile (ad eccezione di biciclette, mezzi di trasporto per persone con disabilità, residenti, mezzi di soccorso e di emergenza).

Nato da una proposta ed esigenza espressa dal territorio stesso, la sperimentazione, in coerenza con gli obiettivi della Città 30, mira a favorire spostamenti a piedi e in bicicletta per una mobilità più sostenibile, contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio e soprattutto restituire la strada alle bambine e ai bambini, che potranno camminare, sostare e stare insieme in tutta sicurezza.

Durante il periodo di sperimentazione, la comunità attiva presente su via Benini promuoverà e diffonderà attività e strumenti di osservazione e monitoraggio per rilevare la percezione e valutare gli esiti, i punti di forza e le criticità, al fine di definire al meglio la eventuale istituzione permanente della strada scolastica o riassetti della carreggiata per favorire l’entrata e l’uscita scolastica in sicurezza.

Il progetto è promosso dal comitato di gestione del nido comunale Alpi, dalla scuola dell’infanzia comunale Baroncini, dal SET C’era una volta e dal CBF Il Focolare, assieme alla Scuola dell’infanzia statale Benini, al settore mobilità del Comune di Bologna, al Coordinamento Pedagogico San Donato-San Vitale, al Quartiere, al nucleo di polizia locale territoriale, al Centro Antartide e alla Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi.