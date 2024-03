Soluzioni innovative, accessibili e sostenibili per l’Industria 4.0, fino al 16 aprile aperte le candidature per l’hackathon “Industry Challengers”

Sono aperte fino al 16 aprile le candidature all’hackathon “Industry Challengers”, per realizzare “Servizi per l’industria 4.0” che rendano le aziende e i processi produttivi più sicuri, efficienti, accessibili e sostenibili, attraverso il 5G o una delle tecnologie emergenti (Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain).

“Industry Challengers”, il secondo dei tre hackathon previsti dal progetto CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna, è promosso dalla Città metropolitana, in collaborazione con Bi-Rex Big Data Innovation & Research Excellence.

I partecipanti all’hackathon potranno confrontarsi con sfide definite da Bi-Rex insieme ad alcune imprese del territorio. Le sfide saranno in ambito manufacturing, mirate a implementare le tecnologie emergenti della CTE per aumentare la sostenibilità (ambientale ed economica) e la sicurezza dei processi produttivi.

Con l’hackathon verranno selezionate due soluzioni. I due gruppi di persone le cui soluzioni saranno selezionate, parteciperanno a un’esperienza immersiva formativa a Parigi, dal 22 al 24 maggio 2024, in occasione della fiera Viva Tech.

“Con questa seconda call continuiamo a dare impulso all’innovazione nel nostro territorio stimolando idee, attraendo talenti, promuovendo nuova imprenditorialità e l’innovazione delle imprese esistenti. – afferma Rosa Grimaldi, delegata di Comune e Città metropolitana alla promozione economica e attrattività internazionale – In questo modo la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie non saranno solo teoria, ma parte attiva del processo di miglioramento della nostra società a vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle cittadine di tutta l’area metropolitana”.

Per partecipare all’hackathon è possibile candidarsi attraverso questa pagina, singolarmente o in gruppi da 4 a 6 persone.

L’hackathon si svolgerà nelle giornate del 9 e 10 maggio 2024 presso la sede CTE COBO – Bi-Rex Big Data Innovation & Research Excellence, via Paolo Nanni Costa 20 a Bologna.