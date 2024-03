Il Cai Bismantova propone un pellegrinaggio – trekking da Cervarolo a Sant’Anna di Stazzema

Il Cai Bismantova di Castelnovo Monti, in collaborazione con il Comune di Castelnovo Monti e con il patrocinio di numerosi enti e realtà territoriali Emiliane e Toscane, ha organizzato un pellegrinaggio – trekking della memoria da Cervarolo a Sant’Anna di Stazzema. Il pellegrinaggio si svolgerà nelle giornate del 31 maggio, 1 e 2 giugno, ma le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati

“Non c’è niente che aiuti di più la memoria come il camminare – spiegano dal Cai – Camminare è saper attraversare. Camminare è saper sostare nei luoghi. Ricordare è camminare nel tempo. Fare memoria è costruire, da ogni frammento individuale, una coralità di voci. Di sogni. Di volti che ci interrogano e domandano un senso al futuro. Proprio a partire dalle ingiustizie. Dal male subito. Il trekking della memoria attraversa l’Appennino tosco emiliano nei giorni della scelta democratica di essere e diventare una Repubblica. Idealmente inizia il 20 marzo e finisce il 12 agosto del 1944. Tempo delle stragi di martiri innocenti da parte dei nazifascisti. Tempo di Resistenza e lotta e fede nella libertà. Di tutti e ciascuno. In nome di una giustizia che ci chiama, ogni giorno, a distinguere la luce dal buio. A tenerla accesa, quella luce. Anche nel buio”.

Il programma prevede venerdì 31 maggio alle ore 8 il ritrovo a Cervarolo, un breve incontro con le autorità del Comune di Villa Minozzo e Istoreco Reggio Emilia. Poi a seguire si inizierà il trekking verso San Pellegrino in Alpe e poi Castelnuovo di Garfagnana. Il 1 giugno si partirà da Castelnuovo Garfagnana. Alle 9 presso il bivio dell’Alpe di Sant’Antonio, ci sarà un breve incontro con le autorità di Molazzana (LU) e il Cai di Castelnuovo Garfagnana, per poi proseguire verso Piglionico, il Rifugio Rossi, Monte Forato, il Rifugio Forte dei Marmi. Il 2 giugno si camminerà dal Rifugio Forte dei Marmi a Sant’Anna di Stazzema, dove alle ore 11.30 ci sarà un incontro con le autorità e la visita ai luoghi della memoria con il Parco Nazionale della Pace. Per informazioni ed iscrizioni: Roberto Barbantini cell. 338 9730861, mail: roberto.barbantini@virgilio.it; Mauro Moggi cell. 335 5769131, mail: mauro.moggi@hotmail.it.