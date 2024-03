Bologna Student League – Edizione 2024

La Bologna Student League, evento sportivo organizzato da MOVO, è l’unica competizione di Calcio a 7 e di Beach Volley che da 8 anni riunisce in un torneo tutti gli istituti superiori della città metropolitana di Bologna, e dal 2022 anche tutti gli ambiti universitari dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Bologna. Possono partecipare tutti gli studenti degli istituti superiori e degli ambiti universitari di Bologna.

Quest’anno i partecipanti saranno più di 550, provenienti da 17 istituti di Bologna e comuni

limitrofi (Casalecchio, San Lazzaro, Castel Maggiore, Budrio, Sasso Marconi e San Giovanni in Persiceto) e da 8 ambiti universitari dell’Alma Mater di Bologna.

I tornei inizieranno Lunedì 8 Aprile e dureranno fino a fine Maggio. Tutte le partite del torneo di Calcio a 7 si disputeranno al Centro Universitario Sportivo di Bologna, mentre quelle del Beach Volley si terranno Sabato 4 Maggio, come sempre alla Savena Beach Arena di San Lazzaro.

La Bologna Student League è organizzata da MOVO e si ispira alla filosofia che il nostro

concittadino Pier Paolo Pasolini aveva del mondo del pallone. L’ obiettivo è riavvicinare tutti gli istituti superiori della provincia di Bologna e gli ambiti universitari dell’Alma Mater attraverso lo sport, che nella nostra visione rappresenta il mezzo perfetto per abbattere i muri che dividono le persone, siano essi sociali, culturali, di nazionalità o di costume. L’unione e la condivisione nascono anche attraverso la cultura e la conoscenza della propria storia, dei propri valori e delle proprie tradizioni.

«MOVO, oggi, è la società sportiva che organizza i tornei della Bologna Student League e

realizza percorsi di welfare aziendale attraverso l’attività motoria, sportiva e posturale – racconta Gabriele Venturi, fondatore della Bologna Student League e Amministratore Delegato di Update Group – La visione e l’impegno che con MOVO stiamo portando avanti sono far sì che ogni giovane studente, lavoratore e anche anziano possa accedere all’attività motoria e sportiva partendo dai contesti che più frequenta, che siano la scuola o l’università, il lavoro, quindi l’azienda, o centri aggregativi e case di cura. Per questo ci impegniamo a sensibilizzare l’integrazione del movimento in tutti gli ambiti migliorando la salute, il benessere e la socializzazione di ogni individuo».