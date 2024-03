Bologna Missione Clima: online il sito

In seguito alla recente approvazione in Consiglio comunale del Contratto climatico della Città di Bologna, è online www.bolognamissioneclima.it, il sito dedicato all’importante percorso della città di Bologna verso il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030.

Si tratta del principale canale di informazione della Missione clima intrapresa dalla nostra città, all’interno del quale, oltre a informazioni di carattere generale sul percorso, sarà possibile scoprire tutte le azioni messe in atto da partner e sostenitori per raggiungere gli obiettivi del Cimate City Contract, il contratto climatico della città, alleanza inedita di istituzioni pubbliche, aziende, terzo settore e cittadinanza per migliorare la qualità della vita di Bologna.

Ampio spazio sarà infatti dato al racconto e alla visibilità dei 24 partner che hanno firmato questa prima edizione del contratto con azioni e investimenti specifici, e le 70 realtà del nostro territorio, sostenitrici dello stesso, a testimonianza del loro considerevole contributo verso la comunità.

Non manca inoltre una sezione dedicata alle cittadine e ai cittadini all’interno della quale sono presenti brevi consigli per rendere più sostenibile il proprio stile di vita e dove è possibile registrarsi per restare informati sulle future attività e iniziative della Missione alle quali sarà possibile partecipare.

All’interno del nuovo sito confluisce inoltre in una sezione dedicata anche il portale di approfondimento Chiara.eco, nato nel 2020 dopo la Dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica firmata dal Comune di Bologna e volto a spiegare la crisi ecologica e climatica e i percorsi e i progetti del territorio, con uno sguardo globale. L’intento è fornire gli strumenti necessari per capire che cosa sta accadendo alla nostra città e al pianeta e, di conseguenza, come agire per attivare nuovi e concreti processi di cambiamento positivo.

A tal fine, anche il podcast “La città neutrale. Il percorso di Bologna verso la neutralità climatica”, sui temi del clima e della transizione ecologica, diventa disponibile direttamente accedendo al nuovo portale.

Il sito è promosso da Comune di Bologna e Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi. La definizione e la realizzazione dei contenuti della sezione degli “Approfondimenti” di Chiara è a cura di Formicablu, team di giornalisti/e ed esperti/e in comunicazione scientifica.