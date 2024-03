Reggio Emilia: la raccolta dei rifiuti nelle festività pasquali

Alcune variazioni nella raccolta dei rifiuti per le prossime festività. Lunedì 1 Aprile (Pasquetta), nell’area URBANA, le aree interessate dalle raccolte saranno la zona arancione e celeste: le raccolte previste per la giornata di lunedì verranno eseguite regolarmente.

Nell’area FORESE le zone interessate dalle raccolte sono la zona blu e verde: la raccolta della plastica della zona blu sarà anticipata a sabato 30/03, mentre la raccolta del rifiuto indifferenziato (zona verde), la raccolta organico (zona blu e verde) e la raccolta Giroverde (zona blu) saranno eseguite regolarmente. La raccolta carta nella zona verde è posticipata a martedì 2 Aprile.

Nel Centro Storico, per quanto riguarda le utenze domestiche, la raccolta dell’organico di sabato 30/03 NON sarà effettuata, mentre lunedì 1/04 i rifiuti potranno essere esposti come sempre per la raccolta notturna. Per quanto riguarda le utenze non domestiche non ci saranno variazioni. Si consiglia, pertanto, di consultare il calendario di raccolta distribuito agli utenti.

Nei comuni della provincia in cui è attiva la raccolta domiciliare a tre frazioni, le raccolte di rifiuto residuo, rifiuto organico e vegetale previste per la giornata di Lunedì 1 Aprile verranno regolarmente effettuate.

I centri di raccolta CDR rimarranno chiusi il 31 marzo e il 1 aprile. Il Punto Mobile e i Punti Ambiente non saranno operativi.