Nuova donazione per la Croce Rossa di Guastalla

La solidarietà è il collante che tiene unita una comunità, è il ponte che attraversiamo insieme nei momenti di difficoltà. E questa ennesima dimostrazione di grande sensibilità non fa che dare forza a quanto detto. Con una importante donazione la PAINTING, ditta specializzata nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, che ha sede a Guastalla, la Croce Rossa cittadina può contare su due presidi molto importanti per lo svolgimento della nostra attività.

Si tratta di due sedie portantina con scendi scale cingolato assistito, ognuna della portata di 200kg. Interamente realizzata con speciali leghe di alluminio di derivazione aeronautica, è tra le più leggere attualmente sul mercato. Cingoli lunghi ad alta aderenza permettono l’appoggio della sedia su tre gradini, conferendo una straordinaria sicurezza e maneggevolezza durante la discesa con il paziente seduto, oltre a molte altre caratteristiche preziose, di sostegno al volontario.

Inoltre, con il contributo della stessa PaintinG un nostro mezzo viene dotato appunto di questi due presidi importantissimi. Questo mezzo di soccorso è dedicato alla memoria di Andrea Bianchi, un diciottenne di Guastalla deceduto in un terribile incidente stradale nell’agosto del 2010. La Lancia Y su cui viaggiava con altri tre amici è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro degli alberi sul Viale Po a Gualtieri. E una citazione stampata sulla fiancata dell’ambulanza “La vita è una sola, facciamo che sia un capolavoro”.