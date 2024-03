Dopo sette anni torna a Saltino di Prignano la Via Crucis vivente

Dopo sette anni dall’ultima edizione, torna quest’anno a Saltino di Prignano la via Crucis vivente, organizzata dalla parrocchia “San Tommaso Apostolo” di Saltino e dall’Unità Pastorale di Prignano – Castelvecchio – Saltino con il patrocinio del Comune di Prignano. L’appuntamento è per venerdì 29 marzo alle 21.

Il percorso delle 17 stazioni (a Saltino tradizionalmente se ne sono sempre fatte 17) si snoderà dalla Provinciale lungo via Santa Giulia, fino a giungere alla chiesa parrocchiale (percorso totale di circa 500 metri). Saranno oltre 200 i figuranti che prenderanno parte all’evento. Con l’appuntamento di venerdì prossimo gli organizzatori hanno intenzione di riprendere la cadenza triennale di questa iniziativa, avviata per la prima volta negli Anni Ottanta del secolo scorso da Don Carlo Padulini, quindi proseguita fino al 2017. Nel 2020 si interruppe tutto a causa del Covid e, da quest’anno, si riprenderà appunto questa tradizione, molto sentita in tutto il paese e nei comuni limitrofi.

Nella foto: la sesta stazione nell’edizione del 2017