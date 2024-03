Cordoglio in città per la scomparsa di Alberto Mussini

Cordoglio in città e nel distretto ceramico per la notizia della scomparsa di Alberto Mussini. Membro di una famiglia profondamente legata al settore ceramico, Alberto, che aveva compiuto 57 anni lo scorso febbraio, era figlio di Giorgio, uno dei fondatori del Gruppo Concorde: dopo la laurea in ingegneria aveva lavorato presso Ceramiche Refin prima di intraprendere la carriera di imprenditore immobiliare.

I funerali sono in programma mercoledì 27 marzo alle 16,30 presso il Duomo di San Giorgio quindi proseguiranno per il cimitero Nuovo Urbano.

Martedì 26 marzo alle 18,30 recita del S.S. Rosario presso la stessa chiesa di San Giorgio.