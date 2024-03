Guastalla: nel parcheggio del supermercato con alcune dosi di hascisc. Denunciato dai carabinieri

Sostava in maniera sospetta nel parcheggio di un supermercato della bassa reggiana quando, alla vista dei carabinieri, ha cercato di allontanarsi. Raggiunto dalla pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, ha manifestato un ingiustificato nervosismo e molta fretta, tanto da insospettire gli operanti che l’hanno sottoposto a dovuti controlli. L’esito dell’attività condotta dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, ha consentito di rinvenire in disponibilità del giovane alcune dosi di hascisc, sequestrate unitamente a quelle trovate a casa dove il giovane deteneva anche un bilancino di precisione.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un 19enne operaio residente nella bassa reggiana a cui hanno sequestrato circa 25 grammi di hascisc suddiviso in varie dosi e un bilancino di precisione. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.