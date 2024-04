La Fiera Campionaria di Modena fa il pieno di visitatori

In migliaia hanno visitato la Fiera Campionaria di Modena che si è conclusa oggi, 28 aprile dopo cinque giorni di apertura. Un amore corrisposto tra i modenesi e una delle manifestazioni fieristiche più longeve, giunta quest’anno alla sua 85° edizione. Cambiano le mode, ma la Campionaria conferma di essere ormai un classico degli appuntamenti fieristici in programma in Viale Virgilio.

Nel 2024 ad animare i circa 40mila metri espositivi sono stati oltre duecento espositori in un contesto che si sviluppa nel solco della tradizione ma, al tempo stesso, dinamico e in continua evoluzione, in grado di raccontare uno spaccato della modenesità più genuina e autentica. Accanto a settori storici – arredo per interni ed esterni, food, ristoranti, abbigliamento, oggettistica e complementi per la casa, agricoltura, giardinaggio – quest’anno si sono aggiunti lo spazio Modena Motor Gallery – la passione, un omaggio ai motori geminiani e lo spazio dedicato all’elettronica di consumo. Due novità, queste ultime, molto apprezzate dal pubblico così come gli spettacoli proposti al Radio Stella Village che hanno visto salire sul palco personaggi come Marco Ligabue, Andrea Mingardi, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.

A proposito di modenesità non si può non menzionare l’appuntamento con l’Unione Società Centenarie Modenesi che si è tenuto nel pomeriggio di oggi 28 aprile. Alla Sala dei 400, sono stati consegnati ai soci che hanno contribuito allo sviluppo dell’associazionismo i premi “Fedeltà e Solidarietà”; al fotografo e artista Beppe Zagaglia, uno degli interpreti più autentici e apprezzati dello spirito della terra geminiana, è stato assegnato il riconoscimento “Modenesità”.

“L’affetto dei modenesi nei confronti della Fiera Campionaria di Modena non finisce mai di stupirci. Il nostro grazie va agli espositori che ci hanno dato fiducia, alle istituzioni, alle Associazioni imprenditoriali a ModenaFiere e BolognaFiere. Archiviata con soddisfazione questa edizione ora pensiamo alla prossima con la consapevolezza che, pur senza in alcun modo tradire la tradizione, sarà ancora più attrattiva e al passo con i tempi” ha commentato Francesco Milaneschi, amministratore delegato di Multimedia Tre, società organizzatrice della manifestazione.