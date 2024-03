Fosse Ardeatine, Meloni “Ricordare cosa accadde è un dovere di tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l’Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell’attacco partigiano di via Rasella. L’eccidio ardeatino è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale e ricordare cosa accadde in quel funesto 24 marzo di ottant’anni fa è un dovere di tutti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).