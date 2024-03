Chiusure programmate su Tangenziale di Bologna e Ramo Verde

tostra notSulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 marzo, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 marzo sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso la Tangenziale. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso la Tangenziale. In alternativa, percorrere la SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 2 Borgo Panigale.