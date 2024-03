In Sala Borsa il convegno “Le Fiamme Gialle per il territorio e la solidarietà: da 250 anni al servizio della collettività”

Nella mattinata di oggi, sabato 23 marzo 2024, presso l’Auditorium “Enzo Biagi”, della Sala Borsa di Bologna, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario (1774 -2024) di fondazione del Corpo, si è tenuto il convegno “Le Fiamme Gialle per il territorio e la solidarietà: da 250 anni al servizio della collettività”, che ha avuto lo scopo di far conoscere alla collettività l’impegno dei militari della Guardia di Finanza in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio svolte dal Corpo (come, ad esempio, le attività a sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione del maggio 2023), sia quale contributo individuale che i suoi militari esprimono nel mondo del volontariato e dell’impegno civico, attraverso le loro molteplici declinazioni.

Ad aprire i lavori è stato il Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Centro Settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo.

Nella prima parte del convegno, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha portato il saluto dell’amministrazione comunale. E’ stato quindi dato ampio risalto alle attività di soccorso svolte dal Corpo nell’ambito delle calamità che si sono abbattute sul territorio regionale, nello scorso mese di maggio. Dopo la proiezione di alcuni filmati, emotivamente molto coinvolgenti, relativi a dette operazioni di soccorso, si è tenuta una Tavola rotonda, dal titolo “Alluvione in Emilia Romagna, l’impegno corale delle Istituzioni”, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, del Vice Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna Irene Priolo e del Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani.

Sono intervenuti anche i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini e di Lugo di Romagna, Davide Ranalli, città particolarmente colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso, e il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Rita Nicolini.

Nel corso dello stesso dibattito, è stato proiettato anche il video messaggio di saluto del Commissario Straordinario alla ricostruzione delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Il convegno è proseguito con la proiezione di alcuni filmati relativi alle attività del Circolo Sportivo della Guardia di Finanza, con sede a Modena, fortemente impegnato nella promozione dello sport anche tra ragazzi portatori di handicap e alle attività condotte sul territorio da diverse associazioni, a sostegno della disabilità nel mondo dello sport.

Nel corso di una seconda Tavola rotonda, dal titolo “La ricchezza dello sport paralimpico per la famiglia e per la società”, oltre al campione di ciclismo, nonché noto giornalista sportivo ed ex c.t. della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, sono intervenuti il Referente del calcio paralimpico della Lega Italiana Calcio Professionistico Nadia Giannetti, il Direttore dell’Unità Spinale del Montecatone Rehabilitation Institute di Imola Laura Simoncini e Laura Bragonzoni del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna.

Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha altresì inviato un proprio video-messaggio di saluto.

Al termine dell’incontro sono saliti sul palco, alla presenza di illustri protagonisti dello sport, come Giuseppe Signori, Marco Belinelli e Davide Ghiotto, alcuni atleti paralimpici del citato Circolo Sportivo di Modena, particolarmente distintisi in competizioni nazionali o internazionali, fra i quali Luigi Beggiato e Kevin Casali, nonché atleti delle altre associazioni del territorio impegnate a sostegno della disabilità.