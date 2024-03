Patologie del Pavimento pelvico, convegno internazionale a Reggio Emilia con esperti da tutto il mondo

Patologie del Pavimento pelvico, al via domani il Simposio Internazionale – “Patologie del pavimento pelvico: Focus on 2024” organizzato dalla Società di Italiana Unitaria di Colonproctologia (SIUCP ETS) in collaborazione con la Società Nigeriana per i disturbi colorettali (NSCRD-Nigerian Society for Colorectal Disorders), la Società Rumena di Coloproctologia (RSCP- Romanian Society of Coloproctology) e il contributo della SMIP (Società per il monitoraggio interdisciplinare in pelviperineologia).

Il convegno “Pelvic Floor Disorders 2024” con il patrocinio dell’AUSL IRCCS Reggio Emilia, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Reggio Emilia e di Montecchio, dell’Accademia di Scienze Mediche e Sociali applicate (AMiSNS) di Elblag – Polonia, si terrà al Best Western Classic Hotel di Reggio Emilia nelle giornate del 21, 22 e 23 Marzo 2024. Interverranno per i saluti e l’apertura ufficiale del Simposio la Direttrice Generale dell’Ausl di Reggio Emilia Cristina Marchesi e le autorità scientifiche in rappresentanza dei vari Paesi.

“La scelta della sede di Reggio Emilia premia l’impegno e le attività di alto valore scientifico a livello nazionale promosse dal Centro Pavimento Pelvico con sede nell’Ospedale di Montecchio Emilia; si tratta di un importante riconoscimento per l’Ospedale e per l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia che ha sempre creduto nell’attività formativa e nella realizzazione di una struttura dedicata con alto livello di expertise”- spiega il dottor Pasquale Talento (foto), Presidente della Società Italiana Unitaria di Coloproctologia, chirurgo e coloproctologo dell’Ospedale Franchini di Montecchio afferente alla struttura di Chirurgia Generale e di Urgenza dell’Ausl IRCSS di Reggio Emilia diretta dal dottor Stefano Bonilauri.

Il congresso internazionale intende sensibilizzare verso una maggiore conoscenza e comprensione dei disturbi colorettali e del pavimento pelvico come neoplasie, incontinenza fecale e urinaria, prolassi pelvici, stipsi, malattia emorroidaria, impiego di nuovi dispositivi e tecnologia laser, chirurgia protesica. L’obiettivo del convegno è quello di creare un network di esperti a livello internazionale della chirurgia pelvica per elaborare una linea di condotta comune per i pazienti e per la formazione professionale. Al congresso prenderanno parte i maggiori esperti italiani e numerosi relatori internazionali provenienti da Nigeria, Turchia, Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Hong Kong, Polonia, Romania, Spagna, Germania. Significativo il coinvolgimento attivo della Società Nigeriana per i disturbi colorettali (NSCRD-Nigerian Society for Colorectal Disorders) e della Società Rumena di Coloproctologia (RSCP- Romanian Society of Coloproctology), i cui soci seguiranno l’evento in streaming (previsti oltre mille partecipanti).

L’evento promette di essere una tre giorni significativa nel campo dei disturbi del colon-retto con un programma intenso e multidisciplinare, costellato da una serie di corsi pre-meeting basati sulle nuove tecnologie con focus sull’anoscopia ad alta definizione per lo studio e il trattamento delle displasie del canale anale, il Masterclass in Chirurgia del pavimento pelvico, la Riabilitazione del pavimento pelvico, la Neuromodulazione sacrale e il Corso diagnostico sui disturbi del pavimento pelvico.