Geronimo Stilton e la sorella Tea in carne e baffi al cinema Apollo di Albinea

Quest’anno il topo giornalista più famoso del mondo, Geronimo Stilton, e sua sorella Tea Stilton, hanno una nuova stratopica missione: raccontare il mondo dello sport per trasmettere l’importanza di tutti i benefici fisici, mentali e sociali che apporta nelle vite di tutte e di tutti!

La prima tappa del tour Sport al Top! dedicato si terrà ad Albinea, in occasione della rassegna “Tu sì che Vali for Kids”.

L’appuntamento è previsto per domenica 24 marzo alle 11 al cinema Apollo di via Morandi 1: in questo appuntamento, Geronimo Stilton e sua sorella Tea Stilton, in pelliccia e baffi, ci parleranno dell’importanza dello sport e anche delle loro ultime novità in libreria, “Le avventure del Giovane Gero”, “La rivincita delle schiappe di Geronimo Stilton” e “La Ritmica nel cuore di Tea Stilton” (entrambi editi da PIEMME). Al termine dell’evento, Geronimo e Tea si fermeranno per foto e firmacopie con tutti i partecipanti. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Prenotazione consigliata al numero 0522/590261 e indirizzo mail biblioteca@comune.albinea.re.it.

La rassegna Tu sì che vali, Storie di sport, valori e vita fortemente voluta dal Comune di Albinea, dal 2021 ogni anno, propone appuntamenti volti a sottolineare le qualità umane che spesso stanno alla base di una vittoria, di un record, di un’impresa sportiva. Il messaggio è che lo sport è una straordinaria palestra di vita dove i valori personali fanno la differenza.

Questa edizione “for kids”, grazie alla complicità di Geronimo e Tea, potrà portare il senso della rassegna ai più giovani, atleti e cittadini di domani.

L’evento è organizzato da Piemme, in collaborazione con il Comune di Albinea, la biblioteca Comunale nell’ambito della rassegna “Tu sì che vali”, con il contributo della Regione Emilia-Romagna “E-R Sport Valley”.