“Ci vuole un fiore”: attività per bambini e famiglie alle Salse

Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. E così domenica 24 marzo arriva “Ci vuole un fiore” con ritrovo alle 16.00 presso Ca’ Rossa. Scopriamo l’importanza dei fiori in ambiente urbano e costruiamo insieme le nostre bombe di semi da lanciare vicino alle nostre case per favorire l’importante biodiversità urbana. L’attività è dedicata a bambini e famiglie, ed è a ingresso libero.

Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature chiuse da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.