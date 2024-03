Pronti i nuovi uffici per il comando territoriale della Polizia Locale di Castel Maggiore

Aperta da oggi la nuova sede in via Ungaretti, completa di reception, locali di servizio per il personale, ufficio del comandante, sala operativa protezione civile, sala riunioni del Centro Operativo Comunale per emergenze di protezione civile.

Cambia anche l’orario di apertura al pubblico: giovedì dalle 8.30 alle 9.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 9.00, il telefono rimane 0516386708.

Presto l’intero plesso del Polo Sicurezza sarà finito con la consegna della nuova Stazione Carabinieri.

Nella foto la Sindaca Belinda Gottardi con il Comandante del reparto di Castel Maggiore, Mirko Cinti, la Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lucia Campana, il comandante della Stazione Carabinieri, Domenico Marrocco.