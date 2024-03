Mercoledì a Castenaso “S…Fidiamoci”: evento dedicato alla grande sfida della democrazia e alla fiducia nelle nuove generazioni

Mercoledì 20 marzo alle 20.45 presso il Cinema Teatro Italia (via Nasica 38, Castenaso) si terrà l’iniziativa a ingresso libero “S…Fidiamoci”. Un appuntamento dedicato ai temi dell’attualità, alla grande sfida della democrazia e la fiducia nelle nuove generazioni.

Un’occasione per ascoltare l’opinione di relatori con un’ampia conoscenza della materia come il professor Stefano Zamagni che dialogherà con il Sindaco di Castenaso Carlo Gubellini. Attualmente professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center, il professor Zamagni ha una lunga carriera in ambito accademico che oggi lo vede figurare come Presidente del Comitato Scientifico di AICCON (Associazione Italiana per la Cultura Cooperativa e delle Organizzazioni Non Profit). Negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e oggi fa parte del Comitato scientifico di riviste di settore e autore di testi di carattere economico come Banche di comunità. Cambiare senza tradire (Ecra).

Nel corso della serata interverrà anche il giornalista della Rai Giorgio Tonelli che si occupa della rubrica di carattere economico Officina Italia in onda su Rai 3. È anche responsabile del periodico L’Apricittà e vicepresidente delle Acli provinciali di Bologna.

Insieme a loro, prenderanno parte all’iniziativa Don Domenico Cambareri, attuale Parroco della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Trebbo di Reno e la Sindaca di Minerbio Roberta Bonori. L’incontro sarà moderato da Carlo Giovannini, Vicepresidente Seconda Commissione Consiliare Economico-Territoriale del Comune di Castenaso.