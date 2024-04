Ubriaco dopo il ritiro della patente e sequestro del mezzo si agita e inveisce contro i carabinieri, denunciato

Chiamati l’altra notte intorno all’1, in Via Emilia all’Ospizio dal titolare di un esercizio commerciale per la presenza di un avventore particolarmente agitato che arrecava disturbo. Sul posto i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno bloccato l’uomo mentre andava via alla guida del suo veicolo, ed identificandolo in un 30enne in evidente stato di ubriachezza.

L’uomo dapprima rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti, veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per tale motivo veniva segnalato alla locale prefettura. Quando il 30enne apprendeva del fatto che vi fosse il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo, iniziava ad inveire contro i militari operanti, ingiuriandoli e minacciandoli.

Per questi motivi con le accuse di Violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale, e rifiuto del conducente di sottoporsi all’esame per l’accertamento del tasso alcolemico, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 30enne tunisino residente nel reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.