Giovedì a Castelfranco una serata dedicata al tema della qualità dell’aria

L’Amministrazione comunale e il Forum Ambiente di Castelfranco Emilia organizzano la serata informativa sul tema della qualità dell’aria nel territorio castelfranchese “Un’ora d’aria”. L’appuntamento si terrà giovedì 21 marzo, alle 20.30, alla Biblioteca comunale “Lea Garofalo”.

“Il nostro scopo, anche attraverso momenti di incontro come questo, è quello di sensibilizzare i nostri cittadini e cittadine su un tema molto complesso come quello della qualità dell’aria nel bacino padano, un argomento che ritengo essere di grande rilevanza per la comunità e che coinvolge diversi attori che necessariamente devono muoversi in maniera coordinata con un obiettivo comune. In compagnia di esperti parleremo delle conseguenze di una scarsa qualità dell’aria sulla salute e dei possibili interventi per preservare l’ambiente” – ha commentato l’Assessora alla Transizione Ambientale ed Energetica Sarah Testoni.

Secondo l’ Agenzia europea per l’ambiente le misure volte a limitare l’inquinamento contribuirebbero a migliorare la nostra qualità di vita, a risparmiare denaro nell’assistenza sanitaria, a incrementare la produttività dei lavoratori e a proteggere l’ambiente.

Parteciperanno all’incontro, insieme all’Assessora Testoni, il Dr. Paolo Lauriola di ISDE Modena – Associazione Internazione Medici per l’Ambiente, Alessandro Rossi, coordinatore area ambiente e sostenibilità di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Emilia Romagna e Alexandros Aposkiti, Presidente del Forum Ambiente di Castelfranco Emilia.

“Come Forum Ambiente , dopo aver affrontato dei temi sull’Energia , abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione ad un tema classico come la qualità dell’aria. Un tema che coinvolge la nostra salute e che esige delle soluzioni tempestive dalla parte della cittadinanza e delle istituzioni” – ha aggiunto Alexandros Aposkiti.