Carpi: Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici sul tema di via Remesina

«Questa arteria viaria è stata sottoposta a un’attenta analisi geologica che ha evidenziato la necessità di un intervento strutturale molto costoso: ciò ha spinto l’Amministrazione a richiedere un finanziamento governativo che purtroppo non ha avuto seguito. Allora si è optato per una soluzione sostenibile e finanziariamente accessibile, per una spesa di 650mila euro.

Il settore Lavori Pubblici ha progettato un’opera di rifacimento del manto stradale che si estenderà dal Campo Fossoli fino a via Grilli, e successivamente da via Valle fino a TRED Carpi.

Il processo prevede la fresatura e la stabilizzazione del fondo stradale con cemento, seguita dalla riasfaltatura.

Per il tratto da via Valle a TRED Carpi, i costi saranno interamente a carico di TRED, a causa dei dissesti provocati dal traffico pesante verso la struttura.

L’intervento urgente, che utilizzerà materiali riciclati, mira a tamponare le problematiche più immediate e a ripristinare alcuni tratti stradali.

I lavori inizieranno questa settimana e si protrarranno per tutto il mese di marzo e le prime settimane di aprile. Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno richiesto una riprogrammazione dei lavori, che ora possono iniziare».

Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori Pubblici

«Una semplice telefonata all’assessore Malvezzi o una formale interrogazione in consiglio avrebbero fornito alla consigliera Arletti le informazioni necessarie per sapere che il cantiere di via Remesina era già stato programmato. Tuttavia, comprendo che tali azioni non avrebbero forse garantito la stessa visibilità mediatica in questo periodo elettorale. Nonostante ciò, ribadisco l’importanza di unire le forze per il bene della nostra comunità e invito la consigliera, a sollecitare il Governo, nel sostenere il progetto di via Remesina. Questo non solo dimostrerebbe un impegno concreto verso il bene della nostra comunità, ma contribuirebbe anche a una soluzione definitiva e duratura per la strada in questione».

Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi