In pieno periodo Covid, la sanità pubblica e privata di Reggio Emilia, insieme alla Diocesi Di Reggio Emilia – Guastalla, Volontari nel Mondo RTM e altri partner locali, ha partecipato alla stesura e presentazione del progetto “ERO MALATO”, che ha come obiettivo l’accompagnamento e lo sviluppo di un Ospedale, sempre di Reggio Emilia, ma che si trova oltre l’Equatore, precisamente in Madagascar.

La Fondation Medicale Ampasimanjeva (FMA), questo il nome dell’Ospedale, è in un villaggio in piena foresta, che risponde a una popolazione di circa 100.000 persone, essendo l’unica struttura sanitaria presente nella Regione.

La FMA è un ospedale che dedica la sua attività alla cura dei malati e in particolare dei malati poveri, in quanto nella zona dove opera, più del 70 % della popolazione vive in condizioni di estremo bisogno, con una popolazione infantile che supera il 60% della popolazione totale della zona.

Il progetto ERO MALATO, che ha preso avvio il 16 Dicembre 2022, si sviluppa su 3 anni e ha coinvolto direttamente diversi colleghi dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia nella formazione a distanza e sul campo.

Giovedì 21 marzo all’Auditorium CORE, dalle 15.00 alle 18.00, in videocollegamento con sale riunioni di tutti i distretti della provincia, avrà luogo l’evento “Progetto ERO MALATO: restituzione del primo anno di attività e testimonianze di chi ha collaborato”, momento in cui saranno presentati i risultati dei lavori, con le testimonianze di diversi professionisti sanitari reggiani che hanno fatto formazione ai colleghi malgasci sul luogo o a distanza. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Cristina Marchesi, Direttore generale AUSL IRCCS Reggio Emilia, Don Marco Ferrari, Direttore del Centro Missionario Diocesano, Franco Riboldi, responsabile formazione del progetto, Marcello Viani, direttore volontari nel mondo RTM e diversi volontari e professionisti impegnati nel progetto.

Sarà possibile seguire l’evento in video collegamento da: Sala riunioni Dipartimento Sanità Pubblica, Via Boschi, Castelnovo ne’ Monti; Sala Nedda Sologni, Ospedale di Correggio; Sala Hospice, Ospedale di Guastalla; Sala riunioni Casa della Comunità, Montecchio; Sala Lasagni, Ospedale di Scandiano.

Evento aperto ai professionisti e alla cittadinanza; per partecipare è necessario iscrivere dalla news sulla home page del sito www.ausl.re.it.